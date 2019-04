Último inverno foi o quarto mais seco dos últimos 19 anos

Foto: Pedro A. Pina - RTP

De acordo com o resumo do Boletim Climatológico, registou-se um défice de chuva. Entre os meses de dezembro a fevereiro a quantidade de precipitação ocorrida corresponde a apenas 41 por cento do valor médio.



Foi este fenómeno que levou a que se instalasse uma situação de seca meteorológica em todo o território, mas com maior intensidade na região sul do país.



A meteorologista Vanda Pires refere que Portugal vai enfrentar cenários de seca, de forma cada vez mais frequente e acentuada.



A seca está a tornar-se cada vez mais habitual, desde o ano 2000, em Portugal. De acordo com os especialistas, o cenário deverá piorar, em consequência das alterações climáticas e do aumento de frequência de fenómenos extremos.