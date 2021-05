Um banqueiro na cadeia. João Rendeiro condenado a dez anos

O tribunal deu como provado que o antigo presidente do BPP atribuiu prémios monetários e apropriou-se de dinheiro do banco de forma indevida.



Foram ainda condenados outros três ex-administradores a penas de prisão.



Uma "personalidade dominada pela ganância e pela avidez": é assim que a presidente do coletivo de juízes descreve João Rendeiro.



A falta de arrependimento e a postura do arguido que só esteve uma vez no julgamento contribuiram para a pena ser tão pesada: "Não possui sentido de autocritica, nem de autocensura. Mantém postura de arrogância em relação aos factos que praticou."



O antigo presidente do Banco privado português não esteve em tribunal para ouvir a sentença.