"Um governo de centro direita defensor da família a entrar desta maneira é contraproducente"

Para o antigo primeiro-ministro e antigo líder do PSD, o Governo está a ceder a interesses das empresas, prejudicando as famílias.Pedro Santana Lopes, ontem à noite, no espaço de comentário no canal de televisão NOW, onde também defendeu que a ministra do Trabalho devia ter apresentado dados concretos, quando denunciou a existência de mães que estendem a dispensa de amamentação até os filhos entrarem na primária.Os socialistas vão enviar uma pergunta ao Ministério, para que especifique a que casos se estava a referir Maria do Rosário Palma Ramalho quando afirmou que há abusos por parte de mães que têm horário reduzido na amamentação e que amamentam crianças até à escola primária.Ouvido pela Antena 1, o deputado Miguel Cabrita, coordenador do PS na Comissão Parlamentar de Trabalho, pede dados concretos e acusa o Governo de querer legislar com base em percepções.No texto a que a Antena 1 teve acesso, os socialistas escrevem que é "urgente perceber se existe efetivamente um quadro de fraude consistente no âmbito das práticas de amamentação" ou é uma "realidade apenas sustentada pelo preconceito e por exigências das entidades patronais".