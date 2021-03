"Um momento difícil". PR homenageia vítimas de Entre-os-Rios

"No dia em que passam 20 anos sobre a queda da ponte de Entre-os-Rios, o Presidente da República evoca a memória das 59 vítimas mortais da tragédia", lê-se na mensagem publicada no portal da Presidência na Internet.Marcelo Rebelo de Sousa recorda o dia 4 de março de 2001 como"Duas décadas volvidas podemos, sem nunca esquecer o passado, reconhecer o futuro que a tragédia inspirou.lê-se também na mensagem do Presidente da República.A Ponte que ligava Entre-os-Rios, no concelho de Penafiel, distrito do Porto, e Castelo de Paiva, no distrito de Aveiro, colapsou na noite de 4 de março de 2001.Na altura, o então ministro do Equipamento, Jorge Coelho, demitiu-se de imediato, afirmando que "a culpa não pode morrer solteira".





Inquérito promovidos pelo Governo e pela Assembleia da República na altura atribuíram o colapso da ponte a uma "conjugação de fatores", entre os quais a extração de inertes a montante de Entre-os-Rios.



No plano judicial, nunca houve condenados.



C/ Lusa