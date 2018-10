Uma noite de sobressalto na serra de Sintra

O combate às chamas foi muito difícil devido ao vento forte, com rajadas nas ordem dos 100 kms/hora.



A aldeia da Charneca foi evacuada. As populações das aldeias de Biscaia e de Figueira do Guincho também tinham tido ordem de retirada. Igual sorte teve o parque de campismo da Orbitur. E o clima era de apreensão na Malveira da Serra.



Ao nascer do dia o presidente da Câmara de Cascais esperava que o fim do vento e a chegada dos meios aéreos pacificassem as chamas. Carlos Carreiras congratulava-se com a calma da população e com a estratégia das autoridades.



O Presidente da República esteve no Paços do Concelho de Sintra, por volta da uma da manhã. Com o líder da autarquia, Marcelo Rebelo de Sousa acompanhou a evolução do incêndio.