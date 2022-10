Unidade de Combate à Corrupção da PJ faz buscas na GFK

As buscas lideradas pelos inspetores da Unidade Nacional de Combate à Corrupção procuram indícios para suspeitas de adulteração dos resultados, com consequências diretas no mercado publicitário, por exemplo.



A investigação do Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa começou em junho de 2021 na sequência de uma queixa apresentada na Procuradoria-Geral da República.





Em causa estão suspeitas de favorecimento da SIC em detrimento de outras estações televisivas. Ainda não foram constituídos arguidos.





Entre as várias digilências em curso, as autoridades já pediram o registo de audiências às várias operadoras em Portugal, nomeadamente a MEO, NOS e Vodafone.