Durante o Estado Novo, até ao final dos anos 60, os sindicatos eram organizações corporativas controladas pelo regime. Em 1968, uma lista independente ganhou as eleições para a direção do Sindicato dos Bancários que se tornou num dos primeiros e mais fortes sindicatos do país. Conseguia juntar milhares de trabalhadores em manifestações que eram proibidas e acabavam sempre em cargas policiais.