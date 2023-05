Universidade de Coimbra. Coordenador de estudos russos demitido vai recorrer

Foto: Inês Moreira Santos - RTP

A Universidade de Coimbra demitiu o coordenador do Centro de Estudos Russos por alegada propaganda pró-Putin. Em nota divulgada na quarta-feira, a academia refere que as atividades daquela unidade estariam a extravasar as competências do ensino da língua e da literatura russa.