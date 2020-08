Universidade do Algarve garante devolução de propinas a estudantes estrangeiros

Foto: Facebook Universidade do Algarve

A cerca de um mês do arranque do ano lectivo, as Universidades e Politécnicos preparam a receção aos alunos. A enfrentar dificuldades financeiras, os estudantes estrangeiros em Portugal temem que uma eventual segunda onda do coronavírus implique uma nova suspensão das atividades presenciais no ensino superior. Mas, no caso da Universidade do Algarve, é dada a garantia de devolução das propinas, caso aconteça o pior.