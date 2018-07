Universidade portuguesa tem quotas para emigrantes e descendentes

O concurso de acesso ao ensino superior tem um contingente de 3500 vagas para emigrantes, por isso, o secretário de Estado das Comunidades, José Luís Carneiro, lança o apelo que as vagas sejam preenchidas.



O número de emigrantes que concorrem ao ensino superior português está a aumentar. Passou de cerca de uma centena em 2014 para mais de 250, no ano passado. Valores ainda abaixo das 3500 vagas para o contingente da emigração.



Para fazer a candidatura os emigrantes devem residir num determinado país durante pelo menos dois anos e a apresentação de uma prova em como terminaram o ensino secundário, ou equivalente.



Para além da realização de provas similares às provas específicas usadas no concurso nacional de acesso ao ensino superior.



As candidaturas de acesso ao ensino superior estão abertas até 7 de agosto.