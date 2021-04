Universidades questionam falta de vacinação enquanto avançam com testagem massiva

Na Universidade do Porto decorreu uma campanha de testagem massiva para docentes, não docentes e alunos, com dez postos de atendimento. É um exemplo do que acontece nas universidades que hoje voltam aulas presenciais. O reitor da universidade, porém, questiona porque razão as universidades foram deixadas de fora das prioridades de vacinação e diz que não teve ainda resposta da task force de vacinação.