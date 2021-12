Urgência de Cirurgia do hospital de Póvoa de Varzim e Vila do Conde reabre após duas noites encerrada

A Urgência de Cirurgia do Centro Hospitalar da Póvoa de Varzim e Vila do Conde reabriu este sábado depois de duas noites encerrada. A RTP sabe que o mesmo pode voltar a acontecer já esta noite, uma vez que está apenas um médico de turno.