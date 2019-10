Urgência de Pediatria do Hospital Garcia de Orta fecha esta noite

RTP14 Out, 2019, 17:46 / atualizado em 14 Out, 2019, 18:50 | País

“O Conselho de Administração do Hospital Garcia de Orta informa que a Urgência do Serviço de Pediatria encerrará das 21h00 de hoje, dia 14 de outubro, até às 8h30 de amanhã, dia 15 de outubro, por insuficiência de médicos pediatras para cumprir a escala noturna”, lê-se em comunicado enviado às redações.



Os responsáveis pela unidade hospitalar de Almada pedem “a todos os utentes que, caso necessitem de recorrer a uma urgência pediátrica durante o referido período, se dirijam à Urgência Pediátrica de Santa Maria ou do Hospital de Dona Estefânia”, em Lisboa.



A falta de médicos pediatras havia já levado ao encerramento da urgência de pediatria entre o início da noite de sábado e a manhã de domingo.



Em carta ao bastonário da Ordem dos Médicos, datada do início de outubro, os pediatras do Hospital Garcia de Orta consideravam grave o quadro vivido no serviço de urgência. No texto, citado pela agência Lusa, os clínicos sublinhavam também que a situação se “deteriorou muito” ao longo do último ano.

“Segurança clínica não é a mesma”

Os pediatras, que já pediram escusa, solicitaram uma intervenção da Ordem com caráter de urgência. Juntamente com esta estrutura, responsabilizam o Conselho de Administração e a tutela pelo que possa vir a acontecer.



“Quando as regras não são cumpridas, é evidente que a segurança clínica (…) não é a mesma”, frisou à RTP o bastonário da Ordem dos Médicos, antes da divulgação do comunicado do hospital.



“Estes pediatras têm feito um esforço enorme e têm-se multiplicado a fazer serviços de urgência diversas vezes. As pessoas estão a chegar ao limite”, continuou Miguel Guimarães., acrescentou.Além dos pediatras, os médicos internos - em formação – dizem-se “incessantemente coagidos pela administração para cumprirem horas de urgência além do estipulado por lei” e “pressionados” a trabalhar com uma equipa dois elementos; o mínimo exigível seria quatro.