Urgência Pediátrica da ULS Médio Tejo volta a funcionar sem constrangimentos até final de março

"O Serviço de Urgência Pediátrica estará a funcionar sem constrangimentos, sete dias por semana, 24 horas por dia, durante os meses de fevereiro e março", indicou hoje a ULS Médio Tejo, em comunicado.

De acordo com a nota, esta foi uma deliberação da direção executiva do Serviço Nacional de Saúde (DE-SNS), que assegura assim o pleno funcionamento de um serviço que encerrou todos os fins de semana desde novembro de 2023.

No início de outubro, a DE-SNS tinha divulgado o mapa de urgências de pediatria para o inverno, com a de Torres Novas, no distrito de Santarém, a funcionar com constrangimentos até janeiro de 2024, fechando quinzenalmente, entre sexta-feira e domingo.

A medida, contudo, seria revista um mês depois e aquele serviço passou a encerrar todos os fins de semana, entre as 09:00 de sábado e as 09:00 de segunda-feira, situação que se manteve até hoje.

Na ocasião, o presidente do Conselho de Administração da instituição hospitalar, Casimiro Ramos, disse à Lusa que o motivo do encerramento semanal daquela urgência pediátrica se devia ao insuficiente número de pediatras para ter escalas completas.

No comunicado hoje divulgado, a ULS acrescenta que, "assim, a partir deste fim de semana, a assistência a todas as crianças e adolescentes será assegurada pela ULS Médio Tejo sem quaisquer interrupções, nomeadamente aquelas que têm vigorado ao fim de semana por deliberação da DE-SNS".

Na mesma nota informativa, a ULS Médio Tejo relembra à população a importância de "ligar previamente para a linha SNS24 (808 24 24 24) antes de realizar qualquer deslocação a uma urgência" hospitalar.

"Através desta linha telefónica gratuita, disponível 24 horas, profissionais de saúde acreditados estão prontos para ouvir, avaliar e encaminhar para a resposta de saúde mais adequada, reservando os cuidados das urgências hospitalares para os casos emergentes que carecem de assistência inadiável", indica a ULS Médio Tejo.

A ULS Médio Tejo, criada no âmbito da reorganização dos serviços de saúde em 01 de janeiro, é constituída pelo Hospital Dr. Manoel Constâncio (Abrantes), Hospital Nossa Senhora da Graça (Tomar) e Hospital Rainha Santa Isabel (Torres Novas), além de 35 Unidades Funcionais de Cuidados de Saúde Primários, dando resposta direta a cerca de 170 mil utentes dos concelhos de Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zêzere, Mação, Sardoal, Tomar, Torres Novas, Vila Nova da Barquinha e Vila de Rei.