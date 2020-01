Urgência pediátrica em Torres Vedras fechada manhã de sábado

A Urgência de Pediatria do Centro Hospitalar do Oeste, em Torres Vedras, está fechada. A situação, que começou esta quinta-feira às 21h00, mantém-se até às 9h00 da manhã de sábado. As crianças estão a ser reencaminhadas para as Caldas da Rainha.