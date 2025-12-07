Urgências da região de Lisboa com tempos de espera elevados

No Hospital Amadora-Sintra, há utentes com pulseira amarela a esperar quase dez horas para serem atendidos. Por volta das 09h00, 15 doentes triados com a pulseira amarela (urgente) tinham de aguardar até 13 horas e quatro minutos para uma primeira observação, enquanto os quatro considerados muito urgentes (pulseira laranja) tinham de aguardar 28 minutos.





Situação idêntica no Hospital Santa Maria, com um tempo médio que ultrapassa as nove horas para os doentes urgentes. De acordo com a informação, 12 doentes urgentes tinahm um tempo de espera de sete horas e 12 minutos para a primeira observação.



Já no Hospital São José, também em Lisboa, os seis doentes que se encontram no serviço de urgência geral têm de esperar duas horas e 19 minutos.

Segundo o sistema de triagem, as situações muito urgentes (pulseira laranja) têm um atendimento recomendado nos 10 minutos seguintes à triagem, enquanto os casos urgentes (amarela) são de 60 minutos e os pouco urgentes (verdes) de 120 minutos.





Em Loures, há melhorias comparativamente a sábado, sendo agora o tempo de espera para a pulseira amarela de cerca de quatro horas e meia. O recomendado é, sublinhe-se, de apenas uma hora. No Hospital Beatriz Ângelo, o portal do SNS indicava que, às 09h00, 10 doentes urgentes aguardavam cerca de quatro horas e quinze minutos para a primeira observação.