Urgências de Obstetrícia e de Ginecologia em Loures voltam a fechar

A Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo - que dá a noticia - adianta que pode haver outras limitações, pontuais, noutros hospitais da região.O presidente do Conselho Regional do Sul da Ordem dos Médicos - ouvido esta manhã pela jornalista Rosa Azevedo - prevê que venha aí mais um fim-de-semana difícil para as grávidas da região de Lisboa.

Alexandre Valentim Lourenço lembra que, com serviços encerrados à volta de Lisboa, aumenta a pressão sobre a maternidade Alfredo da Costa e Hospital de Santa Maria.