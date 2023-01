Urgências no Hospital Beatriz Ângelo com 14 horas de espera

Contactado pela Antena 1, o diretor clínico Carlos Simões Pereira admite pedir esta quarta-feira ao INEM para suspender o encaminhamento de novos doentes. As dificuldades surgem devido à muita procura e poucos recursos humanos, explica o responsável clínico.Se a situação em Loures é complicada, no maior hospital do país, Santa Maria, em Lisboa, o cenário é idêntico. São atualmente 12 horas e meia de espera para doentes com pulseira amarela.Já no Amadora-Sintra a espera baixou consideravelmente. Ainda assim, os doentes têm de aguardar seis horas e meia.No entender do bastonário da Ordem dos Médicos, trata-se de uma situação grave.