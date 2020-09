Urgências noturnas de ginecologia do Amadora-Sintra fechadas por período indeterminado

As urgências de Ginecologia-Obstetrícia do Hospital Amadora-Sintra vão encerrar no período noturno. Faltam recursos humanos. As utentes terão de ir para os outros hospitais da região e a Ordem dos Médicos está preocupada com a sobrecarga nas outras maternidades.