UTAO queixa-se de falta de resposta das Finanças a pedidos de dados

Sobre a inflação, que se agravou no início do ano, o coordenador da UTAO garante que é necessária uma resposta em várias frentes.O coordenador da UTAO fez ainda um alerta: o Orçamento do Estado não pode estar a ser fechado 48 ou 72 horas antes do prazo.Rui Nuno Baleiras diz que a aprovação do Orçamento se tornou uma espécie de acordo político com decisões até à última hora.