Vacina adiada. Provedor da Santa Casa de Vouzela teme pela saúde dos idosos

Alguns lares de idosos só vão receber a terceira dose da vacina Covid no final do ano. Em causa estão os lares onde ocorreram surtos, como é o caso do lar da Santa Casa de Vouzela, onde 58 idosos foram infetados em janeiro, tendo dois deles morrido. O provedor da Santa Casa de Vouzela teme pela saúde dos idosos por causa do tempo de espera até ao reforço da vacina.