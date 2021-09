Vagas ao ensino superior aumentam para mais de 56 mil

São mais 3080 vagas do que era esperado, incluindo 160 vagas nos cursos com maior concentração de melhores alunos.



Os 56043 lugares no ensino superior vão ficar disponíveis já na primeira fase do concurso nacional de acesso de 2021/22.



O Executivo explica que este reforço de vagas se deve a “um esforço de mobilização das instituições de ensino superior para responder ao apelo feito pelo Governo na sequência do elevado número de candidaturas à primeira fase do concurso nacional de acesso”, que atingiu um novo máximo de 63 mil candidaturas.



Desde 1996 que o número de candidatos a faculdades públicas não era tão elevado, justificando assim a necessidade de aumento de vagas.



Este reforço do número de lugares do regime geral de acesso ao ensino superior resultou da “transferência das vagas fixadas e não ocupadas nos concursos especiais de acesso e ingresso no ensino superior para o regime geral de acesso, na sequência das recomendações da Comissão Nacional de Acesso de Ensino Superior (CNAES) de 24 de Agosto”, explica a DGES.



Das 3080 novas vagas, 414 foram para a Universidade do Porto, que conta agora com um total de 4820, e 368 foram para a Universidade de Lisboa, que totaliza 7672.



A Direção-Geral do Ensino Superior destaca que o aumento do número de candidatos ao ensino superior “demonstra uma confiança crescente dos jovens e das suas famílias na formação superior, nas instituições e nas vantagens decorrentes da qualificação superior”.



Além disso, refere a entidade, “assume particular relevância no contexto do processo em curso de recuperação económica e social na sequência da crise internacional associada à pandemia de covid-19, promovendo o alargamento da base social de recrutamento do ensino superior e a qualificação progressiva da população residente em Portugal”.



Atualmente, cerca de 51,5 por cento dos jovens de 20 anos residentes em Portugal frequentam o ensino superior, o que significa um aumento de 25 por cento em relação a 2015.



O objetivo do Governo é que, até 2030, pelo menos 60 por cento dos jovens de 20 anos estejam matriculados no ensino superior.