Vai ser declarado o estado de calamidade na Serra da Estrela

O anúncio foi feito pela ministra da Presidência, no final do encontro com sete autarcas afectados pelo incêndio que destruiu 25 mil hectares.Em Manteigas, Mariana Vieira da Silva adiantou que a decisão vai ser tomada em breve pelo Governo.A ministra da Presidência adianta que nas próximas duas semanas, vão ser identificados todos os danos provocados pelas chamas, para que depois seja possível avançar com medidas concretas para reabilitar o território da Serra da Estrela.Mariana Vieira da Silva garante que será feita uma aposta na reabilitação do território, também ao nível do turismo.Do lado dos autarcas, o presidente da Câmara de Manteigas, Flássio Massano, afirmou que, depois desta reunião, os municípios sentem-se mais acompanhados...Um estado de calamidade aceite, mas ainda vai durar 15 dias, até que fique concluído o levantamento de todos os danos provocados pelo incêndio na Serra da Estrela.