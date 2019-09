Valongo. Fogo destruiu anexo de fábrica de móveis em Sobrado

As chamas atingiram um anexo onde eram guardadas peças antigas em madeira, mas ainda assim a laboração da empresa não foi afetada.



A fábrica está numa zona onde há várias casas, mas o incêndio não pôs habitações em risco.



O alerta foi dado pouco antes das nove da noite e os bombeiros demoraram 40 minutos a controlar o fogo.



As causas do incêndio são desconhecidas.