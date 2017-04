Vandalizado desenho paleolítico "Homem de Piscos" no Vale do Côa

Nuno Patrício - RTP 28 Abr, 2017, 19:58 / atualizado em 28 Abr, 2017, 20:19 | País

O diretor do parque arqueológico do Vale do Côa mostra-se chocado com esta situação. Em conversa com a jornalista da Antena 1 Ana Luisa Alves, António Martinho Batista exige que os atores deste “vandalismo” sejam responsabilizados.



A arte rupestre paleolítica, presente na ribeira de Piscos, é património mundial, motivo pelo qual o diretor do parque considera que deve ser preservada.António Martinho Batista refere que o parque tem visitas públicas e comporta alguma vigilância, mas afirma que os constrangimentos financeiros impede que haja elementos suficientes para fazer a permanente vigia.O diretor do parque arqueológico, no página do Museu do Coa no Facebook , descreve a indignação pelo ato e diz não compreender como é que ainda existem pessoas que não respeitam a história e o património presente no nosso país."A Fundação Côa Parque irá participar criminalmente junto do Ministério Público contra o inqualificável atentado de lesa-arqueologia e lesa-Património Mundial que a rocha 2 da Ribeira de Piscos acaba de sofrer", escreve a instituição."Com efeito, fomos ontem surpreendidos com a descoberta de novíssimas gravações de uma bicicleta, um humano esquemático e a palavra BIK apostas diretamente sobre o conhecidíssimo conjunto de sobreposições incisas do sector esquerdo daquele painel, onde, como é universalmente sabido, está o famoso "homem de Piscos", a mais notável das representações antropomórficas paleolíticas identificadas no Vale do Côa", lê-se ainda na nota.O Museu do Côa assinala ainda que se trata de um "conjunto de gravuras que sobreviveram intactas mais de 10.000 anos e que agora foram miseravelmente mutiladas pela ignorância de alguém que, esperamos, possa ser rapidamente identificado e exemplarmente punido"."Classificada como Património Mundial desde 1998, este atentado mancha a região e é uma nódoa no certificado de qualidade, de conservação e de apresentação ao público que a Arte do Côa orgulhosamente ostenta e é por (quase) todos reconhecido", conclui a instituição.A Fundação esclareceu já que vai avançar com uma queixa no Ministério Público.