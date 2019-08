"Variações". O barbeiro que revolucionou a música em Portugal

Foto: Margarida Vaz - Antena 1

Passados 35 anos desde a morte de António Variações estreia no cinema o filme que conta a história de vida do cantor e barbeiro português que marcou a música portuguesa nos anos 80. No filme realizado por João Maia são, também, revelados alguns temas inéditos encontrados nas cassetes do artista, como é o caso da canção ‘’Quero dar nas vistas’’.



Armando Teixeira é o responsável pela produção musical. Sérgio Praia, Victoria Guerra e Filipe Duarte têm os papéis principais.



‘’Canção de Engate’’ é uma das canções que se recorda no filme 'Variações', a biografia ficcionada do cantor minhoto que transformou a música em Portugal. Se fosse vivo António Joaquim Rodrigues Ribeiro, mais conhecido por 'António Variações' faria 75 anos.