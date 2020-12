Várias personalidades da política em missa de homenagem a Sá Carneiro

Estiveram presentes o Presidente da República e os presidente do PSD e do CDS-PP.



No final da cerimónia, Marcelo Rebelo de Sousa não prestou declarações.



Francisco Rodrigues dos Santos relembra dois pilares humanos do projeto político de Portugal.



Rui Rio diz que a democracia está frágil, ao contrário do que aconteceu nos anos 70.