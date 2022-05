Varíola dos macacos chega a Portugal

Há ainda mais de 20 casos suspeitos que estão a ser investigados.



Os primeiros casos em solo europeu foram registados no Reino Unido. Esta é uma doença viral geralmente transmitida pelo toque ou mordida de animais selvagens infetados, como ratos ou esquilos na África Ocidental e Central.



A DGS está a acompanhar a situação a nível nacional em articulação com as instituições europeias.