Vários hospitais do país voltam a sentir constrangimentos nos serviços

Agrava-se a situação no Hospital de Santarém. Já não é só o serviço de urgência de ginecologia e obstetrícia que está a ser afetado pela falta de profissionais. Agora, a falta de anestesistas está a causar constrangimentos também nas cirurgias traumatológicas. E em Setúbal os utentes foram surpreendidos esta manhã com encerramento do serviço de urgência de ginecologia e obstetrícia.