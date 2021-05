Venda de fotos da exposição "O princípio, o meio e o resto" ajudam Moçambique

Imagens que mostram o quotidiano dramático dos últimos três anos no norte daquele país africano e as histórias de vida das pessoas deslocadas.É uma exposição solidária. Cada fotografia custa 100 euros. Valor que visa apoiar os projetos da Helpo no norte de Moçambique.









25 de Junho (Metuge, Cabo Delgado)



Tudo pode parecer uma casa quando nada se tem. Depois de noites com as estrelas como teto e o medo como manta, só pedimos que não chova para que a água não se junte às nossas lágrimas.





O livro (Cidade de Nampula, Nampula)



Na fuga perdi o livro, perdi a irmãzinha de 12 anos capturada pelos malfeitores, perdi tudo... Não costumo pedir nada, mas pedi uma camisete. Não porque as que tenho estão rasgadas, mas porque não estou feliz.





Na fuga perdi o livro, perdi a irmãzinha de 12 anos capturada pelos malfeitores, perdi tudo... Não costumo pedir nada, mas pedi uma camisete. Não porque as que tenho estão rasgadas, mas porque não estou feliz.

Preto e branco e arco-íris (Metuge, Cabo Delgado)



Quem vê a vida a preto e branco é mais pobre. Quem nada tem, mas veste com orgulho o arco-íris, irradia riqueza, mesmo que os olhos sejam enganados. Quem nada tem pode ser rico? Pode sim, mesmo que as nuances o desmintam.





A casa dos sogros (Ancuabe, Cabo Delgado)



Foi uma luta desigual, de braços contra catanas, mas não conseguiram roubar a minha mulher. Chegámos com os nossos filhos a casa dos meus sogros e “Graças a Deus estamos bem, porque estamos vivos!” Quem vê a vida a preto e branco é mais pobre. Quem nada tem, mas veste com orgulho o arco-íris, irradia riqueza, mesmo que os olhos sejam enganados. Quem nada tem pode ser rico? Pode sim, mesmo que as nuances o desmintam.Foi uma luta desigual, de braços contra catanas, mas não conseguiram roubar a minha mulher. Chegámos com os nossos filhos a casa dos meus sogros e “Graças a Deus estamos bem, porque estamos vivos!”