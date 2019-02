Venezuela. Portugal reconhece e apoia Juan Guaidó como Presidente interino

Foto: André Kosters - Lusa

"Portugal reconhecerá e apoiará a legitimidade do presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, Juan Guaidó, como presidente interino, nos termos constitucionais venezuelanos, com o encargo de convocar e organizar eleições livres, justas e de acordo com os padrões internacionais", disse o ministro numa conferência de imprensa em Lisboa.



"A solução para a crise não pode ser de confrontação interna nem de intervenção externa (...) só pode ser uma transição política pacífica através de novas eleições presidenciais", frisou.



O ministro assegurou que este apoio de Portugal a Juan Guaidó não coloca em risco a comunidade de portugueses e luso-venezuleanos residentes no país, afirmando que, "o que põe em risco" a comunidade "é o agravar da instabilidade política e das condições económicas e sociais".