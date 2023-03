Verão quente e seco. IPMA alerta para poupança de água antes do verão

O alerta é do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.



Em declarações à TSF, o presidente do IPMA sublinha que a chuva que cair nos próximos dias será relevante, mas avisa que os portugueses têm de começar já a poupar água para se evitar um cenário semelhante ao de 2022.