Veterinários municipais alertam para a elevada recolha de animais das ruas

Os dados revelam que são recolhidos cerca de 50 mil animais por ano, um número absurdo que, no entender de Ricardo Lobo, membro da direção da Associação, obriga à educação da população que insiste no abandono.



O responsável explicou que em 2017 e 2018 o número de animais recolhidos pelos centros de recolha oficiais rondou os 40 mil, um número só por si elevado e com o aumento destes valores, os canis não têm capacidade para tanto animal.



Ricardo Lobo, membro da direção da Associação Nacional de Médicos Veterinários dos Municípios lembra que é preciso mais educação, mas também regulamentação.



Antigamente os canis recorriam ao abate para equilibrar o número de vagas nos canis. Atualmente essa prática é ilegal, obrigando à sobrelotação dos espaços, originando outros problemas, com implicação direta na saúde animal e humana.