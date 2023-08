Vida e obra do arquiteto Fernando Távora recordadas

O arquiteto portuense, considerado o fundador da “Escola do Porto” e um dos mais destacados nomes da arquitetura portuguesa na segunda metade do século XX, nasceu a 25 de agosto de 1923, e o centenário do seu nascimento é o mote para um programa de iniciativas até setembro de 2024.O primeiro momento acontece hoje, com a inauguração da exposição “A Urgência da Cidade: o Porto e 100 anos de Fernando Távora”, com que vai ser reaberta, no Porto, a chamada "Casa dos 24", no morro da Sé, que foi recuperada no começo do século com aquele que se tornou num dos mais conhecidos projetos de Távora.A organização conjunta é da Ordem dos Arquitectos, da Fundação Marques da Silva, da Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto, do Departamento de Arquitetura da Universidade de Coimbra e da Escola de Arquitetura, Arte e Design da Universidade do Minho.