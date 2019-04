Vida e Paz ajudou Cajo a limpar o passado para agora dar aos do presente

Foto: Marta Pacheco - Antena 1

Para além da alimentação, a Comunidade Vida e Paz actua também no tratamento de recuperação e formação e na reinserção social das pessoas que precisam de ajuda. Carlos Jorge é um caso de sucesso.



Com um passado marcado pelo álcool, fez tratamento há 20 anos e atualmente é cozinheiro na Sede da Comunidade Vida e Paz, que fica em Alvalade, Lisboa. Uma tarefa de grande responsabilidade que contrasta com os tempos que ja lá vão.





A preparar o almoço, com as saladas prontas e o frango no tacho ao lume, Carlos Jorge falou com a repórter Marta Pacheco. Com 45 anos, Carlos Jorge reconhece que recuperou a vida.