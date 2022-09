Vila do Bispo. Um morto em naufrágio de barco de pesca na praia da Salema

"Foi recebido um alerta, por volta das 3h30 da manhã, de uma embarcação de pesca que virou ao largo da praia da Salema, a cerca de uma milha e meia, o equivalente a três quilómetros, com seis pessoas a bordo", adiantou à RTP o comandante José Sousa Luís, porta-voz da Autoridade Marítima Nacional.



"Dessas seis pessoas a bordo, cinco conseguiram chegar a terra pelos seus próprios meios. A sexta pessoa encontrava-se desaparecida. Nesse sentido, foi de imediato ativado a embarcação salva-vidas do Instituto de Socorros a Náufragos, uma embarcação da Polícia Marítima, uma lancha da Marinha portuguesa, o INEM, assim como os bombeiros voluntários de Lagos e de Vila do Bispo", prosseguiu o responsável, ouvido no Bom Dia Portugal.



"Foram feitas várias tentativas, por parte do INEM, para reanimação, mas infelizmente não foi possível recuperar e o óbito foi declarado no local". De acordo com o site da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, pelas 7h30 estavam no local 24 operacionais, com o apoio de 11 veículos.



Questionado sobre as causas do naufrágio, o comandante José Sousa Luís afirmou que "há-de ser aberto um inquérito de forma a apurar o que realmente se passou".

O mesmo porta-voz indicou que "a pessoa que se encontrava desaparecida foi encontrada no interior da embarcação, em paragem cardiorrespiratória".