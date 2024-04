Vila Soeiro, no distrito da Guarda, era a freguesia mais pequena de Portugal antes do 25 de Abril. No recenseamento de 1970 tinha 45 residentes. Cinquenta anos, depois a aldeia terá duas dezenas de habitantes. Ente eles, Celeste e Patrício Simões: emigraram nos anos 60 e regressaram para viverem a reforma na aldeia.