Visitas a laboratórios e conversas com investigadores na Semana da Ciência

A iniciativa, que decorre em vários pontos do país, é organizada pela Ciência Viva - Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica e envolve escolas, instituições científicas, universidades e museus.

No domingo, Dia Nacional da Cultura Científica, o Pavilhão do Conhecimento, em Lisboa, terá excecionalmente entrada livre e acolherá a cerimónia de entrega dos prémios Ciência Viva - Associação Mutualista Montepio, que este ano distinguem o astrofísico e ex-diretor do Observatório Astronómico de Lisboa Rui Agostinho, o professor de físico-química Paulo Sanches e o programa da CMTV "Falar Global".

No mesmo local, mas na quinta-feira, é inaugurada a exposição interativa "E se Mendeleev estivesse aqui?", que aborda o universo da tabela periódica dos elementos químicos, cuja primeira versão foi criada pelo químico russo Dmitri Mendeleev há 150 anos.

A exposição vai estar patente até 12 de janeiro e tem entrada gratuita.

Na terça-feira, o Instituto de Ciências da Saúde da Universidade Católica, em Viseu, abre as portas ao público e revela como o ADN e as várias técnicas de biologia molecular e genética têm aplicação médica, industrial e forense, refere a Ciência Viva em comunicado.

Nos laboratórios do grupo de engenharia bioquímica da Unidade de Ciências Biomoleculares Aplicadas da Universidade Nova de Lisboa, em Almada, irá ser possível ver, na quarta-feira, os espaços onde as bactérias se "transformam em fábricas de bioplástico".

Por sua vez, o Instituto Politécnico de Bragança vai dar a conhecer, na quinta-feira, o uso culinário do alginato, substância presente nas algas marinhas que tem propriedades gelificantes.

A lista de atividades destacadas pela Ciência Viva inclui palestras sobre estrelas e planetas extrassolares, com o astrofísico Tiago Campante, e sobre as vespas asiáticas, com o investigador José Manuel Grosso Silva.

O programa completo da Semana da Ciência e Tecnologia 2019 pode ser consultado no portal cienciaviva.pt