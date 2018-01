Vítor Bento exige mais ousadia na redução da dívida

Em entrevista à Antena 1 e ao Jornal de Negócios, Vítor Bento sobre a redução da dívida adianta que o Governo tem de ser "mais ousado" e definir objetivos. Os pagamentos que tem feito "são fogachos" que em si "não têm consequências".



Vítor Bento admite que o Governo devia ter sido mais ambicioso para 2018 e que o que está a fazer "é gerir as pressões da sua base política de apoio e evitar piorar a situação".



O economista espera também que o défice zero esteja no horizonte do Executivo. E tem dúvidas de que a legislatura chegue ao fim por causa da posição do PCP no Orçamento do próximo ano.



A entrevista de Vítor Bento aos jornalistas Rosário Lira (Antena1) e Rui Peres Jorge (Jornal de Negócios) pode ser ouvida na íntegra este domingo depois do noticiário das 13h00.