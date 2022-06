VMER com médicos em falta no interior do país

A falta de médicos está a criar constrangimentos no funcionamento das Viaturas de Emergência Médica no interior do país. No Centro Hospitalar Cova da Beira, na Covilhã, tem sido difícil preencher todas as escalas previstas para esta semana e na Guarda as VMER têm funcionado de forma intermitente.