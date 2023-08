Voluntários e peregrinos fazem balanço positivo da organização da JMJ

Já o pároco polcado Marius, diz que a organização portuguesa está equilibrada à da sua terra natal.“Todos os eventos de grandes dimensões como este são difíceis. Acho que algumas coisas correram melhor na Polónia e outras melhor aqui em Portugal”, afirmou.

Neste evento de dimensão global, a avaliação por parte dos peregrinos e voluntários em relação à organização portuguesa é muito satisfatória.“Num evento destas dimensões há sempre coisas a apontar, há sempre pessoas que vão ter algo a dizer de coisas que correram menos bem. Mas das reuniões e formações que temos tido, ainda não há nada de alarmante a apontar. Portanto, acho que até agora tudo está a correr como devia”, disse a voluntária de 22 anos à RTP.Mesmo aqueles que participaram em edições anteriores da JMJ tecem elogios à organização lisboeta.Para o padre Pedro, do Algarve, esta é já a sua terceira experiência numa JMJ, tendo também participado em Madrid (2011) e em Cracóvia (2016). Diz estar “agradavelmente surpreendido” com a organização de Lisboa.“Temos imensas pessoas que nos ajudam, nomeadamente nos transportes. Estou muito contente. Mesmo em comparação com as outras jornadas, acho que estamos muito bem”, acrescentou.O ambiente em Lisboa também não fica “nada atrás” daquele que Pedro viveu em Madrid e Cracóvia. “É um ambiente de alegria, de felicidade, de juventude, de frescura”, afirmou.Tal como o padre Pedro, também o jovem voluntário Francisco, de 24 anos, esteve, há sete anos, em Cracóvia. O lisboeta faz um balanço mais positivo da organização portuguesa do que a polaca.

As críticas dos voluntários e peregrinos





Há, no entanto, algumas críticas. A localização e o número reduzido de casas de banho e de pontos de abastecimentos de água é o principal ponto negativo apontado pelos voluntários e peregrinos.

“Há sempre pessoas a pedir casas de banho mais próximas. Queixam-se que as casas de banho estão posicionadas em sítios onde alguns setores têm dificuldades a aceder. Mas acho que ia ser sempre difícil conseguirmos chegar a toda a gente”, disse a voluntária Ana Sofia Pascoal.Para Jorge e Diogo, esta é também a única crítica a apontar.“Temos que caminhar muito para ir a uma casa de banho ou encher uma garrafa de água. Mas de resto acho que está tudo bem”, observou Diogo, de 17 anos.Os 30 graus Celsius que se fizeram sentir esta sexta-feira não demoveram os peregrinos.Faltam agora dois dias para terminar a Jornada Mundial da Juventude.