Voos cancelados em Faro deixam passageiros em apuros

Na última noite dezenas de passageiros da TAP estiveram retidos no aeroporto de Faro.



No caso, são dois voos provenientes de Madrid e de Estocolmo.



Ana Duarte, passageira de um destes voos, relatou à Antena 1 o que os passageiros têm vivido nas últimas horas naquele local.



Também cinco dos voos previstos para a última noite com partida do aeroporto de Lisboa foram cancelados, segundo informação adiantada pela página da ANA Aeroportos na internet.



Mas não é só em Portugal que se verificam cancelamentos de voos e atrasos.



A agência Lusa deu conta de que Reino Unido, Alemanha, França e Espanha estão com constrangimentos, bem como o aeroporto de Zurique, na Suíça.