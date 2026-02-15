Votação já foi retomada em Bidoeira de Cima, Leiria

Mais atualizações Voltar ao topo
As águas estão a baixar consideravelmente no vale do Mondego, mas ainda vai demorar algumas semanas até a situação normalizar, disse hoje à agência Lusa o presidente da Câmara de Montemor-o-Velho, José Veríssimo.
"As coisas estão a melhorar de dia para dia e de sábado para hoje o caudal baixou significativamente, estando com um volume de 850 metros cúbicos por segundo na Ponte Açude, em Coimbra, metade do que esteve", salientou.
Na manhã de sábado, segundo o autarca, na Ponte Açude ainda passavam 1.600 metros cúbicos de água por segundo, que foi descendo ao longo do dia e na madrugada de hoje atingiu os 850 metros cúbicos.
O autarca confirmou que o pior já passou e adiantou que, se não chover nos próximos tempos, a situação poderá demorar três semanas a um mês para normalizar.
A votação esteve suspensa durante a manhã devido a uma falha de eletricidade. A interrupção durou cerca de 2h30, entre as 9h00 e cerca das 11h30.
Bidoeira de Cima é uma das 20 freguesias onde a votação na segunda volta das eleições presidenciais foi adiada para hoje devido aos efeitos do mau tempo.
Nas restantes secções de voto, a CNE garante que não há problemas. As urnas abriram às 8h00 e encerram às 19h00, com cerca de 36 mil eleitores inscritos.
A reconstrução do edificado na Diocese de Leiria-Fátima vai custar pelo menos 12 milhões de euros, após cerca do metade do património ter sido atingido pela depressão Kristin, indicam os primeiros cálculos.
A estimativa "é ainda pouco consolidada", faltando "avaliações precisas", porque "a zona centro do país está ainda a viver tempos de angústia", ressalvou à agência Lusa o diretor da Departamento do Património Cultural da Diocese de Leiria-Fátima.
Contudo, de acordo com Marco Daniel Duarte, o cálculo já feito "ronda, neste momento, os 12 milhões de euros".
A depressão Kristin deixou em Leiria-Fátima "uma marca que apenas poderemos comparar a cataclismos mais antigos na história deste território", afirmou.
A Casa do Douro alertou hoje para a "situação de emergência vivida" nesta região, onde o mau tempo destruiu vinhas, derrubou muros e taludes e pediu apoios urgentes para os viticultores, independentemente do município.
"Os viticultores do Douro não podem ser deixados a enfrentar sozinhos consequências que extravasam largamente a sua capacidade individual de resposta", afirmou hoje a associação representativa da produção que tem sede no Peso da Régua, em comunicado citado pela agência Lusa.
Na Região Demarcada do Douro (RDD) também a chuva intensa e o vento forte provocaram "prejuízos de grande dimensão" como a perda de terras agrícolas, destruição de vinhas, colapso de muros de xisto (pedra posta), que são um elemento estruturante da paisagem classificada pela UNESCO como Património da Humanidade e a instabilidade das encostas e destruição de infraestruturas tradicionais (danos em linhas de água e caminhos agrícolas).
A Casa do Douro disse que a situação se agrava com "estradas cortadas e acessos impedidos, eventos cancelados (carnaval, dia dos Namorados), e situações em que o "enoturismo está impossibilitado e a comercialização de vinhos paralisada".
Para a organização, estes prejuízos "comprometem não apenas a campanha vitícola em curso, mas também a viabilidade futura de inúmeras explorações, particularmente as de pequena e média dimensão," e considerou que "sem apoios urgentes não será possível recuperar o investimento perdido".
As urnas nas 20 freguesias e secções de voto onde a votação da segunda voltas das eleições presidenciais foi adiada para hoje abriram todas sem problemas, disse à agência Lusa fonte da Comissão Nacional de Eleições.
Segundo o porta-voz da CNE, André Wemans, até ao momento, a instituição não tem qualquer informação de abertura tardia das urnas, que abriram às 8h00 e encerram às 19h00.
"Até agora, não há qualquer informação sobre quaisquer atrasos na abertura das urnas. Se ocorresse algum problema, já teríamos tido conhecimento", afirmou André Wemans, que adiantou que fará um novo ponto de situação por volta das 14h30, já, eventualmente, com alguns dados sobre a taxa de participação.
A segunda volta das eleições presidenciais realizar-se hoje em 20 freguesias e secções de voto onde a votação foi adiada uma semana devido aos efeitos das tempestades, com um total de cerca de 36 mil inscritos.
Já conhecido desde domingo passado está o vencedor das eleições, António José Seguro, que, segundo os resultados provisórios divulgados pela Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna foi eleito Presidente da República com 66,83% dos votos expressos, contra 33,17% de André Ventura.
Segundo a CNE, a votação para a segunda volta foi adiada em todas as seis freguesias de Alcácer do Sal, no distrito de Setúbal, bem como nas quatro freguesias de Arruda dos Vinhos e nas três freguesias da Golegã, no distrito de Santarém.
Além destes três concelhos sem qualquer voto no passado domingo, também foi adiada a votação em duas secções de voto de Santarém, numa freguesia e numa secção de Rio Maior, e ainda numa freguesia do Cartaxo, noutra de Salvaterra de Magos e ainda em mais uma de Leiria.
No total, são oito municípios abrangidos pelo adiamento de eleições. Nas 20 freguesias e secções de voto em causa estão inscritos, segundo a CNE, 36.852 eleitores.
As Forças Armadas resgataram 283 pessoas desde o início das tempestades e mais de cinco mil pessoas foram apoiadas em alojamento e alimentação.
Foram também feitas perto de 300 ações de apoio a habitações e edifícios públicos como reparações de telhados.
Também de acordo com as Forças Armadas, mais de três mil militares continuam no terreno.
Após duas semanas de chuva ininterrupta, este sábado foi de acalmia em vários pontos do país. As abertas permitiram fazer limpezas, reabrir estabelecimentos comerciais e avaliar estragos, por exemplo, em Coimbra e Alcácer do Sal.
O nível dos caudais dos rios baixou mas ainda assim não tanto quanto necessário. Locais como Montemor-o-Velho continuam alagados.
O estado do tempo vai, entretanto, volta a piorar, a partir de hoje, com o regresso da chuva, que deverá manter-se ao longo da semana. A precipitação deverá ser mais persistente nas regiões do Minho e Douro Litoral.
Com o fim da situação de calamidade termina também a isenção das portagens nos territórios afetados pelo mau tempo.
A medida abrangeu partes das autoestradas A8, A17, A14 e A19 com o objetivo de reforçar o apoio à mobilidade das populações nas regiões afetadas.
Vários municípios pediram no último sábado a intervenção do Presidente da República para que a medida fosse prorrogada.
A situação de calamidade foi decretada pelo Governo a 29 de janeiro na sequência da passagem da depressão Kristin, que devastou vários concelhos, principalmente nos distritos de Leiria, Coimbra, Santarém e Lisboa.
Foi prolongada por duas vezes após novas tempestades, com 68 concelhos portugueses estavam abrangidos.
A situação de calamidade é o nível máximo de intervenção previsto na Lei de Bases da Proteção Civil.
As freguesias que tiveram votações adiadas devido ao mau tempo vão hoje às urnas. São 36 mil eleitores que faltam votar na segunda volta das presidenciais.
A votação foi adiada uma semana por falta de condições para assegurar a votação. Estas 20 freguesias pertencem a oito concelhos afetados pelas tempestades.
A região de Leiria foi muito afetada pela tempestade Kristin e mais de duas semanas depois ainda há muitas localidades sem eletricidade. A recuperação do território pode demorar semanas, ou até meses, e tem sido dificultada pelo persistente mau tempo. Aos poucos as famílias voltam a ter luz em casa, graças aos esforços da E-Redes e de técnicos estrangeiros que fizeram milhares de quilómetros para ajudar a trazer a normalidade.
Toda a ajuda é bem-vinda e, no rescaldo de uma vaga de tempestades que assolou a zona centro do país, faz sempre falta mais um par de mãos para pôr tudo em ordem e restabelecer a normalidade. As imagens de destruição provocada pelo mau tempo atravessaram fronteiras e houve quem se voluntariasse para vir a Portugal ajudar.
Em Fátima estão hospedados centenas de técnicos de redes irlandeses e franceses, desde 8 de fevereiro, que têm estado a trabalhar para reparar os danos na rede elétrica, principalmente no distrito de Leiria.
“Desta vez calhou-nos a nós. Ligámos para a E-Redes e dissemos que estávamos disponíveis. Obviamente a E-Redes aceitou”, contou Ricardo Valente, da ESB na Irlanda.
Vieram então equipas, com forte experiência em reparação de infraestruturas, para se juntar às operações locais de restauração de energia. Entre os técnicos e operadores há irlandeses e portugueses emigrados na Irlanda, que têm ajudado também com a questão linguística.
“Temos cerca de 60 pessoas no terreno, a grande maioria são técnicos da ESB que se voluntariaram para vir para Portugal”, explicou o responsável pelo Centro de Treinos das Equipas da ESB na Irlanda.
“Temos também uma empresa contratada por nós, a Gaeltec, maioritariamente constituída por portugueses. Trouxeram 15 elementos que são portugueses, o que facilita bastante aqui a lidar com a E-Redes e com a população que encontramos”.Palavra de ordem: Segurança
As imagens das casas destruídas, sem telhado, as árvores caídas, as cheias e a danos de grande parte da rede elétrica portuguesa correram mundo nas últimas semanas. E a operadora irlandesa disponibilizou-se para pôr mãos à obra.
“Os contactos foram feitos logo que soubemos da tempestade em Portugal”, confirmou Ricardo Valente, que admitiu que “vir da Irlanda para aqui não é fácil”.
Depois de acertados os pormenores com a E-Redes, as equipas da ESB fizeram “cerca de dois dias e meio de viagem”.
“Entre barcos para o norte de Espanha, barcos para o norte de França e depois cerca de 1.800 quilómetros de viagem até chegarmos a Leiria. Demorámos dois dias e meio a chegar aqui”, disse o português emigrado na Irlanda há 18 anos.
"Assim que chegámos já tínhamos as coisas mais ou menos preparadas e começámos a ajudar no que é possível”.
Para o responsável da operadora ESB, originário de Lisboa, a palavra de ordem é “segurança”. Embora todos os técnicos e operacionais no terreno estejam preparados para trabalhar com a rede elétrica, há alguns desafios para estes trabalhadores estrangeiros porque a estrutura da rede elétrica em Portugal não é igual à da Irlanda.
“A rede aqui é ligeiramente diferente da rede irlandesa, portanto, houve várias reuniões técnicas para tentar perceber o que é que tinham aqui e o que nós temos lá, porque para nós é extremamente importante a nossa segurança e a dos nossos homens”, sublinhou o responsável.
“Não há heróis aqui. Viemos para ajudar, mas todos nós temos família em casa e todos nós, eventualmente, vamos voltar para casa seguros”.
Enquanto Ricardo Valente explicava os procedimentos de segurança antes de qualquer operação no terreno, uma pequena equipa de técnicos de redes patrulhava a área onde ia reparar cabos e reestabelecer a energia na localidade de Aroeira, em Leiria.
“Os trabalhos que estamos a fazer têm a ver com o patrulhamento das áreas que nos foram atribuídas. As equipas, antes de virem para o terreno para efetuar qualquer tipo de trabalho, vêm averiguar o estado em que a rede está e ver se existem condutores que estão no chão que estão ainda em tensão”.
Depois da segurança garantida e de os técnicos da E-Redes desligarem os pontos em tensão que serão manuseados, as equipas entram em ação. “Estamos para ajudar”
As autoridades locais têm repetido que os esforços para recuperar a região e restabelecer a energia começaram desde o primeiro dia, mas que todo o processo pode levar muito tempo. E mesmo com ajuda extra, são operações especializadas e demoradas. Além de estarem a ser atrasadas e dificultadas devido ao mau tempo.
“Estamos cá há uma semana e garantidamente vamos ficar até ao fim da próxima. E depois disso logo se verá”, afirmou Ricardo Valente, sublinhando que os “danos aqui são extremamente grandes”.
Comparando com situação idêntica na Irlanda, em janeiro de 2025, o operador português considera que em Portugal passou “uma tempestade sem precedentes”. O importante agora é trazer “luz” aos clientes e em segurança.
“Mas certamente haverá trabalho nas redes para os próximos meses. Aconteceu connosco na Irlanda e deve acontecer aqui”.
Antes de as equipas começarem a operar no terreno há procedimentos: começa com patrulhamento, a visita à área com um elemento da E-Redes, correr a zona a pé ou de carro e averiguar se pode criar uma zona de segurança de trabalho.
“Temos cerca de 35 veículos especializados que vieram da Irlanda, entre veículos da ESB e veículos da Gaeltec, e cerca de 60 homens – desde operadores de rede a técnicos de redes e management”.
O objetivo agora “é as casas à nossa volta terem energia”. Mas as “condições climatéricas não são as ideais”.
“Nós estamos aqui desde domingo e, desde esse dia, temos estado em alerta amarelo e laranja de chuva. Não é que não estejamos habituados na Irlanda, mas definitivamente a chuva, quando cai aqui, cai a sério”, ironizou.
Ricardo Valente vive na Irlanda, país que escolheu para se fixar e constituir família. Mas começou a trabalhar em Portugal como técnico de telecomunicações móveis. Hoje em dia é responsável pelo Centro de Treinos das Equipas da ESB na Irlanda e foi um dos que se disponibilizou para vir ao país de origem ajudar no rescaldo da tempestade.
“Estamos aqui para ajudar”, disse sem hesitar, antes de retomar as operações com a equipa no terreno.
Cooperação europeia
À semelhança da irlandesa ESB, outras operadoras de rede europeia disponibilizaram-se para vir trabalhar em cooperação com a E-Redes na recuperação da rede elétrica nas zonas afetadas pelo mau tempo.
De acordo com Ricardo Valente, “existem reuniões a nível europeu de todas as operadoras energéticas”. Apesar de ainda não haver “contratos assinados”, já há “alguma cooperação para que, quando eventos destes acontecem, se disponibilizem equipas internacionais”.
“Já existem contactos europeus” para, em situações como esta, as operações de cooperação e reestruturação estarem “mais automatizadas e sejam acionadas o mais depressa possível”.
É necessário garantir a cooperação entre as operadoras porque “é sempre difícil prever o quão grande é a próxima tempestade”.
“A verdade é que temos de estar minimamente preparados para as tempestades”, referiu. “A realidade é que nós nunca sabemos o nível de grandeza da próxima tempestade. Hoje podemos estar preparados, mas quando as coisas acontecem não é bem assim”.
E considerando o aumento destes eventos climáticos, o responsável de operações explicou que não é fácil adaptar e mudar a rede elétrica para o subsolo, para não estar sujeita às situações climatéricas.
“Uma rede de baixa tensão toda enterrada custa cinco vezes mais do que uma rede aérea. Uma rede de alta tensão custa 15 vezes mais se for enterrada”, argumentou. “Ninguém quer pagar 15 vezes mais a conta elétrica”.
“São situações difíceis”, concluiu.
Técnicos irlandeses querem continuar a ajudar
Entre os trabalhos de restabelecimento de energia na Aroeira, Tom Kavanaghn contou que é a primeira vez que está em Portugal para trabalhar e lamentou a falta de sol, tão procurado pelos irlandeses.
“Já cá estive em férias antes. Estive em Albufeira a jogar golfe. Mas é a primeira vez que estou aqui a trabalhar”, disse o técnico irlandês da ESB, que esperava melhor tempo depois da tempestade: “trouxe uns calções, mas nunca consegui usá-los”.
Na Irlanda está acostumado ao frio e à chuva. Mas em Portugal esperava dias melhores até para poder trabalhar. E como tem chovido todos os dias desde que as equipas irlandesas chegaram ao território afetado, “isso atrasa o trabalho”.
“É terrível o que aconteceu. Mas estamos a ajudar o máximo que podemos. E estamos felizes por ajudar”, admitiu.
Apesar das condições dificultarem e de ser um trabalho pesado, Tom assegurou que a equipa não quer voltar já e vai continuar a ajudar.
“Nós vamos continuar e vamos conseguir recuperar parte”.
