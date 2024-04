25 de Abril. Eugénio Alves: "Houve um aproveitamento político tremendo" do caso República

O jornal dirigido pelo socialista Raul Rego, que fora tribuna para Soares ou Arons de Carvalho ainda antes da revolução, foi abalado por greves logo após o 25 de Abril numa luta que uns diziam ser meramente laboral.Outros consideravam que se tratava de uma tentativa de controlo político do único título onde as forças do PREC não exerciam influência editorial.O jornal não resistiu ao combate entre PS e PCP. Fechou em 1976, mas a batalha pela liberdade de Imprensa resultou na Democracia.

Eugénio Alves foi jornalista do antigo "República" e considera que houve um "aproveitamento político tremendo" do caso. Neste episódio, que extravasou as fronteiras internas do jornal, ficaram à vista as crescentes rivalidades internas no país após a revolução.





Ainda nas primeiras horas da revolução, o República foi o primeiro jornal a não enviar a edição à censura prévia. Garantia. na primeira página que a vitória era dos militares.