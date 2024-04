25 de Abril. Fernando Rosas: "É o acontecimento que faz entrar Portugal na modernidade"

Em entrevista ao Jornal 2, considera que o 25 de Abril foi uma "rutura revolucionária", talvez "a mais importante na contemporaneidade portuguesa" desde as revoltas liberais de 1820.



"É o acontecimento que faz entrar Portugal na modernidade" política, económica e social, argumenta.



Fernando Rosas esteve preso por duas vezes e foi alvo de tortura. Hoje, passados 50 anos, lembra como as cadeias foram "escolas de resistência", onde os presos políticos se organizavam.



Enquanto historiador, considera que o fator decisivo da queda do regime é sobretudo o "cansaço social e político" com a guerra colonial e a ditadura.



Em resumo, o 25 de Abril é fruto do "encontro entre o movimento popular e o movimento dos capitães". Fernando Rosas destaca ainda que esta é uma revolta de "oficiais intermédios", o que rompe a cadeia de comando das Forças Armadas.