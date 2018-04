Partilhar o artigo 25 de Abril. Ferro Rodrigues propõe reflexão sobre mandatos e incentivos no Parlamento Imprimir o artigo 25 de Abril. Ferro Rodrigues propõe reflexão sobre mandatos e incentivos no Parlamento Enviar por email o artigo 25 de Abril. Ferro Rodrigues propõe reflexão sobre mandatos e incentivos no Parlamento Aumentar a fonte do artigo 25 de Abril. Ferro Rodrigues propõe reflexão sobre mandatos e incentivos no Parlamento Diminuir a fonte do artigo 25 de Abril. Ferro Rodrigues propõe reflexão sobre mandatos e incentivos no Parlamento Ouvir o artigo 25 de Abril. Ferro Rodrigues propõe reflexão sobre mandatos e incentivos no Parlamento