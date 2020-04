25 de Abril. "Isto é mais um copo de água na tempestade e não uma tempestade num copo de água"

Ferro Rodrigues, em entrevista à Antena 1, admite que ficou surpreendido com a polémica em torno da cerimónia do 25 de abril na Assembleia da Republica e diz que houve uma instrumentalização por setores inorgânicos. Sublinha, aliás, que a cerimónia foi articulada com o Presidente da República e aprovada por 95 por cento dos deputados representados na conferência de líderes.







Nesta entrevista à Antena 1, que pode ser ouvida na íntegra esta quarta-feira depois do noticiário das 10h00, o presidente da Assembleia da Republica sublinhou ainda a importância de o Parlamento estar a funcionar: "O não encerramento do Parlamento é aquilo que permite aos portugueses perceberem que o estado de emergência não é uma interrupção da democracia".

Sobre o futuro, Ferro Rodrigues recusa a ideia de uma nova austeridade: "Tem que se impedir que haja uma crise social grave porque isso é o caldo de cultura para o aparecimento de populismos e extremismos de direita". Ferro Rodrigues destaca ainda as boas relações entre as três principais figuras do Estado - PAR, PR e PM - há um trio que funciona bem.