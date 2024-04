25 de Abril. Janita Salomé: "A riqueza está muito mal distribuída"

Janita Salomé recorda-se bem das bandeiras negras junto à câmara do Redondo, no Alentejo, quando os manifestantes reclamavam trabalho. Como também lembra a reforma agrária que haveria de cantar. Nos dias da revolução, o Alentejo entoava %u201CA Terra a Quem a Trabalha%u201D.

Em entrevista ao Jornal 2, o músico lembra os dias anteriores à revolução quando trabalhava como funcionário público, em que se sonhava com um país diferente.



O encontro com Zeca Afonso, entre outros, acabou por ser determinante no rumo musical que haveria de adotar. Acabou depois por fundar os cantadores de Redondo.



Sobre o Portugal de hoje, reconhece que o país está melhor, mas entende que "a miséria não é tão evidente, mas existe na mesma".



No entanto, os problemas não são exclusivos a uma geografia ou país, salienta. Para Janita Salomé, há uma distribuição deficiente da riqueza à escala planetária.