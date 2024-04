25 de Abril. Joaquim Furtado: "Aceitei ler o primeiro comunicado"

No Jornal 2, Joaquim Furtado conta que não estava a par do golpe e viu, de repente, a história acontece à sua frente.



Com a chegada dos militares às instalações, o jornalista conta como tudo aconteceu naquela madrugada. Joaquim Furtado leria depois o primeiro comunicado sobre o golpe em curso, pelas 4h00.



O jornalista é autor do maior trabalho documental feito sobre a guerra colonial em televisão. Em entrevista ao Jornal 2, destaca a importância do fim do conflito após a revolução.



Em tempo de democracia, Joaquim Furtado participou recentemente numa concentração de jornalistas em dia de greve.