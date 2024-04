25 de Abril. José Jorge Letria: "Transformou a minha vida e a dos portugueses"

Poeta, escritor, cantor de intervenção, de punho erguido e anunciando a nova alvorada, José Jorge Letria haveria de ser um dos rostos do Programa de Dinamização Cultural do Movimento das Forças Armadas.



José Jorge Letria foi desafiado para apoiar os militares numa ação contra o regime para antes do final de abril de 1974. Não hesitou em dizer que sim e participou de perto num acontecimento tão incontornável da história. "Transformou a minha vida e a vida dos portugueses", resume.



Foi o responsável por fazer chegar aos oficiais do Movimento das Forças Armadas o disco do Zeca Afonso que incluía o "Grândola, Vila Morena". A música foi escolhida no mês anterior, a 29 de março.



Considera que o 25 de Abril de 1974 foi o dia mais feliz da sua vida porque nunca mais viu artigos seus censurados. Mas 50 anos depois, manifesta alguma preocupação. A democracia "está cercada por demasiado populismo", considera.



José Jorge Letria espera que a democracia portuguesa seja resiliente para resistir à "sede de poder" da extrema-direita. Considera que esse cenário traria "a destruição efetiva do 25 de Abril".